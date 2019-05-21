«Победа» отменила прямые перелеты из Перми в Анталью

Российская авиакомпания «Победа» решила снять прямые рейсы из Перми в Анталью (Турция) в этом отпускном сезоне.

Перевозчик отметил, что скорректировал расписание с учетом спроса и предпочтений клиентов. При этом полетная программа по другим направлениям будет расширена, передает Business Class.

Так, перелеты в Сочи станут ежедневными, рейсы в Батуми (Грузия) будут выполняться три раза в неделю, в Анапу – четыре раза в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что Росавиация субсидирует девять авиарейсов из Перми в 2019 году.