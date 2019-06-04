Путин потребовал избавиться от «позорного» словосочетания и явления «обманутый дольщик»

Президент России Владимир Путин потребовал в ближайшее время избавиться от словосочетания «обманутый дольщик».

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Путина, нужно решить проблему без нанесения ущерба объемам жилищного и другого строительства.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал три региона РФ с наибольшим числом обманутых дольщиков.