Мутко назвал три региона РФ с наибольшим числом обманутых дольщиков

В Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае зарегистрировано наибольшее число обманутых дольщиков.

Еще в 17 регионах России нет проблемы обманутых дольщиков, пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Виталия Мутко.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается создание региональных фондов для достройки проблемных объектов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда. Также предлагается решить проблему двойных продаж, связанную с возникновением у граждан требований о передаче одних и тех же помещений в строящемся доме. При наличии таких требований помещение получит тот, чьи требования возникли первыми, остальным выплатят возмещение.