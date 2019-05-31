Мутко назвал три региона РФ с наибольшим числом обманутых дольщиков
В Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае зарегистрировано наибольшее число обманутых дольщиков.
Еще в 17 регионах России нет проблемы обманутых дольщиков, пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Виталия Мутко.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается создание региональных фондов для достройки проблемных объектов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда. Также предлагается решить проблему двойных продаж, связанную с возникновением у граждан требований о передаче одних и тех же помещений в строящемся доме. При наличии таких требований помещение получит тот, чьи требования возникли первыми, остальным выплатят возмещение.НедвижимостьОбществоВласть
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