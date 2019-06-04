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Власти Дзержинска опровергли информацию о гибели людей в результате ЧП на заводе «Кристалл»

17:38, 04.06.2019
Власти Дзержинска опровергли информацию о гибели людей в результате ЧП на заводе «Кристалл»
Фото: vk.com/ovhdzr

Глава Дзержинска Иван Носков призвал жителей верить только официальным источникам информации о ЧП на оборонном заводе «Кристалл».

Так он прокомментировал информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что в результате ЧП погибли 200 человек.

«Со стопроцентной уверенностью заявляю: погибших нет. Мы обследовали каждый сантиметр, проверили все списки тех, кто заходил через проходную, а там достаточно серьезный пропускной пункт», — цитирует Носкова «Интерфакс».

Напомним, что в субботу, 1 июня, на территории «Кристалла» произошло несколько взрывов. В результате разрушены пять зданий предприятия. По последним данным, количество пострадавших после ЧП в Дзержинске увеличилось до 116, погибших нет.

ОбществоВласть
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