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Количество пострадавших после ЧП в Дзержинске увеличилось до 116

09:36, 03.06.2019
Количество пострадавших после ЧП в Дзержинске увеличилось до 116
Фото: realnoevremya.ru

На 6.00 мск число пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области выросло до 116 человек.

В больницах находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Напомним, 1 июня в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов и начался пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. При этом гендиректора завода отстранили от работы накануне ЧП.

Пострадавшие, которые были госпитализированы, получат компенсации в размере 150 тысяч рублей.

Происшествия
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