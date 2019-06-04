МЧС РТ сообщило об ограничении движения судов на время соревнований по триатлону и этапа Red Bull Air Race

Фото: Максим Платонов

Правительство РТ установило запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки во время проведения летних соревнований в Татарстане. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Так, на время подготовки и проведения этапа авиагонок Red Bull Air Race запрещено использовать суда на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы в период:

12 июня с 07.30 до 19.00 часов;

13 июня с 08.30 до 18.00 часов;

14 июня с 08.30 до 18.00 часов;

15 июня с 09.30 до 17.30 часов;

16 июня с 11.00 до 17.30 часов.

Судами нельзя будет пользоваться на реке Свияге и реке Волге в границах острова-града Свияжск на расстоянии 600 метров от берега во время проведения соревнований по триатлону SVIYAGA SWIM — 2019 6 июля с 09.00 до 17.00.

Также установлен запрет на использование маломерных судов на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы, во время чемпионата Европы по триатлону. Ограничения будут действовать 27 и 28 июля с 08.00 до 18.00 часов.

31 августа с 05.30 до 17.00 судами нельзя будет пользоваться на расстоянии 600 метров от берега. Это связано с проведением соревнований по триатлону TIMERMAN FULL — 2019.

Запреты не распространяются на суда, задействованные для подготовки и проведения соревнований.

Ранее организаторы чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race объявили о закрытии турнира.

Таким образом в этом году этап чемпионата мира пройдет в Казани в последний раз. Он состоится 15—16 июня.