Правительство РФ утвердило госпрограмму по развитию сельских территорий
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий до 2025 года.
По его словам, программу увяжут с национальными проектами, «чтобы все быстрее заработало».
Цель программы - приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, занятости, развития инфраструктуры, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в 2019—2021 годах правительство РФ выделит Татарстану 888,6 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.ОбществоВластьПромышленностьАгропром
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