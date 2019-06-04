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Правительство РФ утвердило госпрограмму по развитию сельских территорий

14:44, 04.06.2019
Правительство РФ утвердило госпрограмму по развитию сельских территорий
Фото: pxhere.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий до 2025 года.

По его словам, программу увяжут с национальными проектами, «чтобы все быстрее заработало».

Цель программы - приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, занятости, развития инфраструктуры, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в 2019—2021 годах правительство РФ выделит Татарстану 888,6 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

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