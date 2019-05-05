Татарстан получит от правительства РФ 888 млн рублей на поддержку фермеров

В 2019-2021 годах правительство РФ выделит Татарстану 888,6 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Согласно распоряжению, в этом году республика получит 339,2 млн рублей, в 2020 году — 264,9 млн, в 2021 году — 284,3 млн.

Всего правительство распределило почти 14 млрд рублей между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Финансирование предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее на пресс-конференции в Госсовете РТ сообщили, что ежегодно Республика Татарстан выделяет более 2 миллиардов рублей на программы поддержки ЛПХ (личных подсобных хозяйств) и КФХ (крестьянских (фермерских) хозяйств).

