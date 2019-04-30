Путин сообщил об ущербе имиджу России из-за поставок некачественной нефти

Россия получила серьезный имиджевый ущерб из-за поставок некачественной нефти по газопроводу «Дружба». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

«Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Токарев ответил, что «Транснефть» не снимает с себя ответственности за произошедший инцидент.

«В данном случае это просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований», — подчеркнул он.

Ранее Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России. Транзит планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка. Это может произойти 2 мая.