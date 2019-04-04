Эксперты назвали перспективные сферы труда для молодых специалистов

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда РФ назвали самые перспективные сферы деятельности для молодых специалистов.

Согласно полученным данным, выпускники вузов и колледжей имеют хорошие шансы на трудоустройство в таких сферах, как здравоохранение, авиационная и ракетно-космическая техника, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность.

Кроме того, востребованными являются образование, педагогика, сфера обслуживания, приборостроение и оптотехника, передает RT.

Напомним, ранее Росстат назвал отрасли экономики, где в России платят самые большие зарплаты.