Япония собирается прекратить поиски истребителя F-35, который потерпел крушение в апреле
Японское правительство намерено прекратить поиски истребителя F-35А военно-воздушных сил самообороны, который потерпел крушение над Тихим океаном примерно два месяца назад, сообщает «Интерфакс».
Во время поисков были найдены только фрагменты двигателя и крыла истребителя. Пилот и значительная часть самолета так и не обнаружены. После крушения полеты 12 других истребителей были приостановлены. Ожидается, что в скором времени их полеты возобновятся.
Напомним, ранее СМИ сообщили о планах Японии создать крылатую ракету с дальностью действия 400 км.
По информации газеты Yomiuri, ракету предполагается устанавливать на истребители ВВС страны. Они смогут атаковать корабли противника вне зоны досягаемости его ПВО.
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