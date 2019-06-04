Более четверти россиян выразили готовность протестовать на улице против падения уровня жизни

Каждый четвертый россиянин считает массовые выступления населения вполне возможными, такое же мнение относительно проведения митингов или забастовок с политическими требованиями, сообщает «Интерфакс».

Данные следуют из опроса «Левада-центра». Лично готовы принять участие в акциях против падения уровня жизни 27% участников опроса. Готовность принять участие в акциях с политическими требованиями выразили 22% участников опроса.

Напомним, в начале марта сообщалось, что каждый пятый россиянин заявил о готовности присоединиться к протестным политическим акциям. Об этом свидетельствовали результаты опроса «Левада-центра».

