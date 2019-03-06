20% россиян готовы присоединиться к массовым политическим протестам — опрос

Каждый пятый россиянин заявил о готовности присоединиться к протестным политическим акциям. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно опубликованным данным, 80% граждан страны не поддерживают подобные мероприятия и не планируют принимать участие в них. Возможность участия в акциях с экономическими требованиями, в частности, против падения уровня жизни, видят 26% опрошенных, пишет «Интерфакс».

Опрос был проведен в период с 15 по 20 февраля 2019 года среди 1 600 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Путину снизился до 32,2%.