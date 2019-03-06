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Общество

20% россиян готовы присоединиться к массовым политическим протестам — опрос

06:25, 06.03.2019 6
20% россиян готовы присоединиться к массовым политическим протестам — опрос
Фото: pixabay.com

Каждый пятый россиянин заявил о готовности присоединиться к протестным политическим акциям. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Согласно опубликованным данным, 80% граждан страны не поддерживают подобные мероприятия и не планируют принимать участие в них. Возможность участия в акциях с экономическими требованиями, в частности, против падения уровня жизни, видят 26% опрошенных, пишет «Интерфакс».

Опрос был проведен в период с 15 по 20 февраля 2019 года среди 1 600 человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Путину снизился до 32,2%.

Общество
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Этот гнилой центр отрабатывает бабло.
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  • Анонимно 07 марта
    С точностью до наоборот - 80% готовы выйти!
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  • Анонимно 07 марта
    Вранье! А что так скромно? Всего 20 процентов. Месяц назад приводились цифры и 60 %, и чуть ли не 90. Значит, наметилось устойчивое снижение протестующих. И это хорошо. Народ осознал, что бунты и "Грабь награбленное!" - это плохо. Хотя, наверное, не только вы проводите "опросы"...
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    Анонимно 07 марта
    На самом деле 20% взрослого населения - это почти 25 миллионов человек, притом в Москве может выйти 2,5 миллиона человек и в Питере 1 миллион. Представьте, что это будет.
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  • Анонимно 07 марта
    Есть такое правило. Революционная ситуация наступает когда в стране квадратный корень из 10% населения готовы начать революцию. 20% это очень много, Кремль должен задуматься о судьбе
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    Анонимно 07 марта
    им некогда,они законы строчат антигуманные,весеннее обострение!
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