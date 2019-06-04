Росгосцирк обновит противопожарную систему цирков

«Росгосцирк» планирует обновить противопожарную систему в цирках. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Росгосцирка Владимир Шемякин.

По его словам, работы будут произведены за счет субсидий, полученных от Министерства культуры.

«Мы их направим на противопожарную безопасность, потому что в цирки ходить сейчас просто небезопасно», — сказал Шемякин.

По его словам, в 2018 году в России цирки посетили 7,2 млн человек. Он добавил, что руководство Росгосцирка сосредоточится на финансовом учете, производстве продукта в виде собственных программ и инфраструктуре, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что директором Казанского цирка стал сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин.

