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Росгосцирк обновит противопожарную систему цирков

03:33, 04.06.2019
Росгосцирк обновит противопожарную систему цирков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Росгосцирк» планирует обновить противопожарную систему в цирках. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Росгосцирка Владимир Шемякин.

По его словам, работы будут произведены за счет субсидий, полученных от Министерства культуры.

«Мы их направим на противопожарную безопасность, потому что в цирки ходить сейчас просто небезопасно», — сказал Шемякин.

По его словам, в 2018 году в России цирки посетили 7,2 млн человек. Он добавил, что руководство Росгосцирка сосредоточится на финансовом учете, производстве продукта в виде собственных программ и инфраструктуре, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что директором Казанского цирка стал сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин.

ОбществоКультура
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