В РАН подтвердили, что тюменские лингвисты обнаружили новый союз

Ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина заявила, что выражение «в смысле» можно считать союзом, сообщает РБК.

Так она прокомментировала заявление специалистов Тюменского государственного университета, которые сообщили, что в современной русской речи выражение «в смысле» часто употребляется как союз. Причем имеется в виду не только устная разговорная речь.



Напомним, ранее лингвист Герард Чешир из Бристольского университета в Великобритании сообщил, что он смог прочитать манускрипт Войнича. Статья ученого опубликована в журнале Romance Studies.

Манускрипт написан на протороманском языке, который впоследствии бесследно исчез. От него пошли такие языки, как французский и испанский.

