Британский лингвист объявил о расшифровке рукописи Войнича

Лингвист Герард Чешир из Бристольского университета в Великобритании сообщил, что он смог прочитать манускрипт Войнича. Статья ученого опубликована в журнале Romance Studies.

Манускрипт написан на протороманском языке, который впоследствии бесследно исчез. От него пошли такие языки, как французский и испанский.Так Чешир выяснил, что рукопись была не зашифрован, а просто написан на языке, алфавит которого состоял из знакомых и незнакомых символов.

В результате ученому удалось корректно прочесть несколько десятков предложений и описаний иллюстраций. По мнению Чешира, манускрипт Войнича — это медицинский справочник и историческая энциклопедия. Рукопись содержит рецепты лечения различных женских болезней. Ее составили монахини доминиканского ордена для королевы Арагона Марии Кастильской примерно в середине XV века.