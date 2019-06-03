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В Пензу привезли Кубок Гагарина

15:44, 03.06.2019
В Пензу привезли Кубок Гагарина
Фото: pnzreg.ru

Нападающие ЦСКА Антон Слепышев и Сергей Андронов, воспитанники пензенской школы хоккея, привезли в Пензу Кубок Гагарина, сообщается на официальном портале правительства Пензенской области.

Кубок Гагарина с 17 до 19 часов 3 июня будет выставлен в СЗК «Дизель-Арена», где все желающие смогут сфотографироваться с национальным трофеем. Пенза стала первым городом, где будет выставлен главный трофей КХЛ.

СпортХоккейОбщество
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