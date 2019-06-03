В Пензу привезли Кубок Гагарина

Нападающие ЦСКА Антон Слепышев и Сергей Андронов, воспитанники пензенской школы хоккея, привезли в Пензу Кубок Гагарина, сообщается на официальном портале правительства Пензенской области.

Кубок Гагарина с 17 до 19 часов 3 июня будет выставлен в СЗК «Дизель-Арена», где все желающие смогут сфотографироваться с национальным трофеем. Пенза стала первым городом, где будет выставлен главный трофей КХЛ.