МЧС предупредило татарстанцев о шквалистом ветре и граде

Вечером 3 июня в Татарстане местами прогнозируются грозы, шквалистый ветер до 17—22 м/с, сильный дождь и град, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве предупреждают, что ночью и днем 4 июня в Татарстане местами ожидается также сильный порывистый ветер до 18 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что на Башкирию надвигаются заморозки до -2. Понижение температуры прогнозируется ночью и утром 5 и 6 июня.