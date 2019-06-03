На Башкирию надвигаются заморозки до -2

Гидрометцентр Башкирии предупреждает о том, что ночью и утром 5 и 6 июня местами по республике ожидаются заморозки до -2°С, сообщает ГУ МЧС по РБ.

Напомним, в конце мая Башкирию накрыл снегопад. В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град. Многие дороги замело, что сказалось на движении автомобилей, которые давно «переобулись» на летнюю резину. Жители республики сетовали, что снег выпал на цветущие деревья и кустарники.

