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На Башкирию надвигаются заморозки до -2

14:15, 03.06.2019
На Башкирию надвигаются заморозки до -2
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр Башкирии предупреждает о том, что ночью и утром 5 и 6 июня местами по республике ожидаются заморозки до -2°С, сообщает ГУ МЧС по РБ.

Напомним, в конце мая Башкирию накрыл снегопад. В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град. Многие дороги замело, что сказалось на движении автомобилей, которые давно «переобулись» на летнюю резину. Жители республики сетовали, что снег выпал на цветущие деревья и кустарники.

Общество Башкортостан
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