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Башкирию накрыл снегопад

12:31, 19.05.2019
Башкирию накрыл снегопад
Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан"

В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Многие дороги замело, что сказалось на движении автомобилей, которые давно «переобулись» на летнюю резину. Жители республики сетуют, что снег выпал на цветущие деревья и кустарники.

Напомним, ранее сообщалось, что с 18 по 20 мая в Башкирии ночью и утром ожидаются заморозки, прогнозируется похолодание до -5°С, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ. 19 мая в северных и восточных районах пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя.

Общество Башкортостан
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