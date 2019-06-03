В отношении осужденного экс-главы МЭР возбудили административное дело за неуплату транспортного налога

Против экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку, возбудили административное дело за неуплату транспортного налога в размере 115,8 тыс. рублей.

По данным агентства городских новостей «Москва», Федеральная служба судебных приставов обратилась в суд с иском в феврале нынешнего года, дело против экс-министра было заведено 22 мая.

Напомним, 15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн.

Ранее сообщалось, что Улюкаев разводится с женой.