Осужденный экс-министр экономического развития РФ Улюкаев разводится с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, ранее осужденный за получение взятки, разводится с женой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение бывшего министра, бракоразводный процесс сильно влияет на его морально-психологическое состояние.

Женой Улюкаева является Юлия Хряпина. У них двое несовершеннолетних детей.

Напомним, 15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн.

23 марта этого года заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал о дне рождения Улюкаева в колонии. В этот день ему исполнилось 63 года.