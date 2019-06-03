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Генконсульство Узбекистана в Казани откроют 13 июня

13:09, 03.06.2019
Генконсульство Узбекистана в Казани откроют 13 июня
Фото: pixabay.com

Официальное открытие генерального консульства Узбекистана в Казани состоится 13 июня.

По словам генконсула Фариддина Насриева, открытое консульство будет охватывать весь Приволжский федеральный округ. Оно разместилось в одном из торговых центров на ул. Спартаковская, пишет «Татар-информ».

На открытие геконсульства приглашены президент Татарстана Рустам Минниханов, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и т. д.

Напомним, о скором открытии генконсульства Узбекистана в Казани стало известно в ноябре 2018 года. Его главой назначили Фариддина Насриева.

Ранее распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ОбществоВласть Татарстан
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