Сегодня 36 регионов перейдут на цифровое телевизионное вещание, среди них три субъекта ПФО

3 июня 36 регионов страны переходят на цифровое телевизионное вещание, сообщает «Российская газета».

Это затронет почти 60 млн человек. Среди регионов, где сегодня запланировано отключение аналогового телевещания, три субъекта ПФО — Пермский край, Нижегородская и Самарская области. Следующая, третья волна перехода на цифровое телевизионное вещание из регионов ПФО затронет Марий Эл и Татарстан.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан перейдет с аналогового на цифровое телевидение не в июне, а в октябре.

Как пояснил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, перенос связан с празднованием Ураза-байрама. Вместо Татарстана на «цифру» в июне перейдет Белгородская область.