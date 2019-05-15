В российских вузах и колледжах могут открыть детские комнаты

Министерство труда и социальной защиты России начало прорабатывать возможность открытия в российских вузах и колледжах детских комнат. Это следует из детального плана-графика реализации госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов



В детских комнатах смогут оставлять малышей до трех лет женщины, решившие повысить квалификацию или освоить новую профессию перед выходом из декрета, пишут «Известия».

Потребность в детских комнатах будет выявлена с помощью соцопросов. Если исследование подтвердит потребность в организации присмотра за детьми в образовательных организациях, то Минруд подготовит свои предложения и направит их в Министерство науки и высшего образования.

Ранее Минстрой Татарстана рассказал, где в 2019 году построят детсады с яслями.