На разработку проекта планировки скоростной трассы Москва — Казань направят 1,7 млрд рублей

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» объявила три конкурса на право заключения договора на разработку проекта планировки скоростной трассы Москва — Казань. Общая стоимость составляет 1,7 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Так, 629,9 млн рублей потратят на разработку проекта планировки 2—4-го этапов с 80 по 347 км, 179,8 млн рублей — на разработку 8-го этапа с 663 по 729 км, 871,8 млн рублей — на разработку 5—7-го этапов с 347—663 км. В последних двух конкурсах могут принять участие малые и средние компании.

Ранее госкомпания «Автодор» подготовила трассировку скоростной автомобильной дороги Москва — Казань.

Трасса пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане. Длина участка составит 729 км, расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. Дорогу планируют построить к 2024 году. Ее строительство обойдется в 539,6 млрд рублей.