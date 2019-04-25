Новости общества

09:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Автодор» сформировал маршрут платной скоростной трассы Москва — Казань

08:20, 25.04.2019
«Автодор» сформировал маршрут платной скоростной трассы Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru

Госкомпания «Автодор» подготовила трассировку скоростной автомобильной дороги Москва — Казань.

Трасса пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане, следует из документации «Автодора».

Длина участка составит 729 км, расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. Дорогу планируют построить к 2025 году. Ее строительство обойдется в 539,6 млрд рублей, из которых более 323 млрд рублей предполагается привлечь за счет субсидий из федерального бюджета, 216,5 млрд рублей — из внебюджетных источников, пишут «Известия».

Минтранс России и Аналитический центр при правительстве РФ согласовали план-график реализации проекта. Он направлен на утверждение в правительство.

Ранее СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин не одобрил строительства ВСМ Москва — Казань. Он считает более целесообразным строительство платной автодороги.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров