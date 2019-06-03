Росстат назвал сферы труда в России с наибольшим числом безработных

По итогам I квартала 2019 года больше всего безработных в России — более 581 тысячи — наблюдалось в сфере «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Далее идут сфера «обрабатывающие производства» (434 тыс. человек), «строительство» (282 тыс.), «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (275 тыс.), «транспортировка и хранение» (216 тыс). Меньше всего безработных — 24 тыс. человек — наблюдается среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов.

Всего же в России в первом квартале было зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.

Ранее сообщалось, что больше всего на рынке труда в России среди специалистов высшего уровня квалификации не хватает врачей.