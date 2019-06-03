В России отменят около 10 тыс. советских ГОСТов

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России скоро отменят около 10 тыс. действующих советских ГОСТов.

По его словам, стандарты, которые были приняты до 1991 года, мешают развиваться бизнесу и экономике.

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Абрамов отметил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет. К 2021 году этот показатель доведут до 10—11 лет.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию.