В России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что для халяльной продукции может появиться отдельный ГОСТ.

По словам министра, эта тема будет обсуждаться на заседании Координационного совета по промышленности в Грозном, передает «Российская газета».



Сегодня в России зарегистрированы 24 различные системы добровольной сертификации (СДС) в области продукции и услуг халяль. Каждая из них сама определяет правила сертификации. При этом Росстандарт не может контролировать и исключать их из Единого реестра при выявлении нарушений.



Ранее во Всемирном совете «Халяль» приостановили членство татарстанского центра сертификации. Это произошло после того, как в мясной продукции ОАО «Царицыно», сертифицированной комитетом, в ноябре прошлого года выявили наличие свинины.

