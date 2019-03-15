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В России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию

17:45, 15.03.2019
В России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что для халяльной продукции может появиться отдельный ГОСТ.

По словам министра, эта тема будет обсуждаться на заседании Координационного совета по промышленности в Грозном, передает «Российская газета».

Сегодня в России зарегистрированы 24 различные системы добровольной сертификации (СДС) в области продукции и услуг халяль. Каждая из них сама определяет правила сертификации. При этом Росстандарт не может контролировать и исключать их из Единого реестра при выявлении нарушений.

Ранее во Всемирном совете «Халяль» приостановили членство татарстанского центра сертификации. Это произошло после того, как в мясной продукции ОАО «Царицыно», сертифицированной комитетом, в ноябре прошлого года выявили наличие свинины.

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