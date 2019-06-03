Эксперты назвали теряющие актуальность рабочие специальности
Профессии водителя, кассира и курьера в скором времени могут попасть под сокращение. Данные подготовили эксперты компании Adzuna.
Согласно исследованию, также под удар попадают охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты. Причиной сокращения называется то, что их работу легко автоматизировать.
Так, роботы уже работают вместо людей на складах, в кофейнях, бургерных и в магазинах, передает «РГ».
Кроме того, наиболее востребованными в будущем станут профессии в медицинской сфере. Далее идут специалисты по контенту (копирайтеры, дизайнеры и фотографы), а также в сфере продаж и кулинарии.
Напомним, ранее в Росстате рассказали, каких работников не хватает в России.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым