Эксперты назвали теряющие актуальность рабочие специальности

Профессии водителя, кассира и курьера в скором времени могут попасть под сокращение. Данные подготовили эксперты компании Adzuna.

Согласно исследованию, также под удар попадают охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты. Причиной сокращения называется то, что их работу легко автоматизировать.

Так, роботы уже работают вместо людей на складах, в кофейнях, бургерных и в магазинах, передает «РГ».

Кроме того, наиболее востребованными в будущем станут профессии в медицинской сфере. Далее идут специалисты по контенту (копирайтеры, дизайнеры и фотографы), а также в сфере продаж и кулинарии.

Напомним, ранее в Росстате рассказали, каких работников не хватает в России.