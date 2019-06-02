Миодраг Божович: «Я хочу продолжать тренировать «Крылья Советов», по своей воле не уеду»

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Крылья Советов» в Самаре уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1. Главный тренер самарской команды Миодраг Божович подвел итоги встречи и рассказал о своем будущем:

— Думаю, что мы сегодня были гораздо лучше и создали много моментов, но к сожалению не забивали. Футбол очень непредсказуемая игра, могли и проиграть. Не знаю как вы, а я боялся. Но главное, что мы сохранили свое место. Реализация? Надо работать, я не могу объяснить, что происходило, это очень странно.



Мои дальнейшие планы? Я вижу светлое будущее. Я хочу продолжать тренировать «Крылья Советов», по своей воле не уеду. Комментировать дальнейшие планы на игроков я не могу — у меня был стресс 95 минут, трудно отойти. Сам сезон выдался очень трудным, мы начинали с одними игроками, а заканчивали с другими. Нам стопроцентно не хватило всех потерянных игроков, — приводит слова Божовича корреспондент «Реального времени» в Самаре.

Напомним, что ответный стыковой матч прошел на стадионе «Самара Арена» в воскресенье, 2 июня. Единственный мяч в игре забил Даниил Фомин, реализовав пенальти в компенсированное время первого тайма.

В первом матче «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» — 3:1. Таким образом самарский клуб сохранил место в РПЛ.

Ранее футбольный клуб «Уфа» завоевал право остаться в РПЛ.

