В Перми девушка упала с Коммунального моста

В Перми с Коммунального моста в Каму упала девушка в субботу вечером, 1 июня.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции и медики. Специалисты на лодках обследовали реку, но пермячку так и не удалось обнаружить, пишет «КП» со ссылкой на источник.

Причины несчастного случая и личность девушки в данный момент устанавливаются.

Напомним, накануне в Перми столкнулись два автобуса, пять человек пострадали.