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Происшествия

В Перми девушка упала с Коммунального моста

19:40, 02.06.2019
В Перми девушка упала с Коммунального моста
Фото: pixabay.com

В Перми с Коммунального моста в Каму упала девушка в субботу вечером, 1 июня.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции и медики. Специалисты на лодках обследовали реку, но пермячку так и не удалось обнаружить, пишет «КП» со ссылкой на источник.

Причины несчастного случая и личность девушки в данный момент устанавливаются.

Напомним, накануне в Перми столкнулись два автобуса, пять человек пострадали.

Происшествия
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