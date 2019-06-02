В Перми девушка упала с Коммунального моста
В Перми с Коммунального моста в Каму упала девушка в субботу вечером, 1 июня.
На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции и медики. Специалисты на лодках обследовали реку, но пермячку так и не удалось обнаружить, пишет «КП» со ссылкой на источник.
Причины несчастного случая и личность девушки в данный момент устанавливаются.
Напомним, накануне в Перми столкнулись два автобуса, пять человек пострадали.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым