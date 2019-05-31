В Перми столкнулись два автобуса, пять человек пострадали

Фото: 59.мвд.рф

В Перми на остановке «Таврическая» произошло столкновение двух автобусов.

Инцидент случился ранним утром в пятницу, 31 мая. По предварительным данным, во время движения водитель одного из автобусов почувствовал недомогание, в результате чего протаранил световую опору.

Транспортное средство отбросило на здание магазина, после — на дорогу, где оно столкнулось с другим автобусом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Пострадали пять человек, один них находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее на трассе в Пермском крае столкнулись автобус и два грузовика, один человек погиб.