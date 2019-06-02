Организованный в Египте самый длинный рамаданный стол попал в Книгу рекордов Гиннесса
Накрытый в Египте для 7 тысяч человек рамаданный стол (ифтар) официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире.
Рекорд был зафиксирован в субботу, 1 июня. Длина стола составила 3 км, 189 м и 83 см. Таким образом был побит результат организованного в эмирате Аджман (ОАЭ) рамаданного стола длиной в 2900 м, передает портал Al-Youm al-Sabia.
В настоящее время месяц священного для мусульман поста рамадан подходит к концу.
Напомним, ранее в Казани состоялся «голодный ифтар».ОбществоКультура
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