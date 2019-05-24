В Казани состоялся «голодный ифтар»

Фото: Расул Тавдиряков

В Казани прошла акция «голодный ифтар». Верующие разговлялись лишь финиками и питьевой водой. Других продуктов на столах не было. На меджлис, который состоялся в кафе напротив мечети «Казан Нуры», пришли порядка 40 человек, передает корреспондент «Реального времени».

Как рассказал организатор «голодного ифтара» — блогер Расул Тавдиряков, таким образом собравшиеся проявляют солидарность с голодающими единоверцами в различных уголках планеты. Такое мероприятие проводится четвертый год подряд, однако в Казани оно проходит впервые.

«Порой мы тратим на ифтар немалые средства. А то, что не доедим после трапезы, зачастую просто выбрасывается. И это в то время, когда в Африке миллионы мусульман голодают. Поэтому эти деньги, которые бы мы израсходовали на сытный ужин, лучше отправить им в качестве благотворительной помощи», — объяснил суть Тавдиряков.

Во время встречи была организована видеосвязь с Ульяновском, где местные мусульмане проводили такой же «голодный ифтар». Также собравшиеся послушали чтение Корана, проповеди участников меджлиса и угостились святой водой из источника Зам-зам.

Как писало «Реальное время», в прошлые годы «голодный ифтар» проводился в Москве. Среди его участников были известные российские общественные деятели и журналисты — Орхан Джемаль, Надежда Кеворкова, Мухаммед Саляхетдинов и другие.

Отметим, накануне в шатре Рамадана казанской мечети «Ярдэм» во время ифтара состоялось чествование самого пожилого прихожанина Гали Гарифуллина — ветерана Великой Отечественной войны, которому исполнилось 99 лет. Аксакала поздравляли председатель совета благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов и врио начальника УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев.