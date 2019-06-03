Экс-игрок сборной России Игнашевич может возглавить «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич может занять пост главного тренера московского «Торпедо».
Ранее конкурентом на пост наставника команды являлся Денис Бушуев, но в последний момент руководством клуба был сделан выбор в пользу Игнашевича, передает «Чемпионат».
На данный момент Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, которая выиграла золото в первенстве России.
Напомним, накануне футбольный клуб «Уфа» сохранил место в РПЛ.СпортФутбол
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