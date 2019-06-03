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Экс-игрок сборной России Игнашевич может возглавить «Торпедо»

00:28, 03.06.2019
Экс-игрок сборной России Игнашевич может возглавить «Торпедо»
Фото: pfc-cska.com

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич может занять пост главного тренера московского «Торпедо».

Ранее конкурентом на пост наставника команды являлся Денис Бушуев, но в последний момент руководством клуба был сделан выбор в пользу Игнашевича, передает «Чемпионат».

На данный момент Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, которая выиграла золото в первенстве России.

Напомним, накануне футбольный клуб «Уфа» сохранил место в РПЛ.

СпортФутбол
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