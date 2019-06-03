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Эксперты назвали самые популярные товары среди россиян по итогам весны 2019 года

03:34, 03.06.2019
Эксперты назвали самые популярные товары среди россиян по итогам весны 2019 года
Фото: pixabay.com

Спортивные вещи стали самыми популярными товарами среди жителей России. Данные по итогам весны 2019 года приводят оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и компания «Геоинтеллект».

Согласно результатам исследования потребительской активности россиян, объем покупок спорттоваров (кроссовки, спортивные футболки и брюки) вырос более чем на 30%. Далее следует электроника (смартфоны, умные часы) с показателем в 16%.

Тройку замыкают садовые товары и стройматериалы — 18%, передает RT.

В целом общий рост продаж связан с развитием онлайн-торговли в России.

Напомним, ранее Росстат заявил, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.

Общество
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