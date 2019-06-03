Эксперты назвали самые популярные товары среди россиян по итогам весны 2019 года

Спортивные вещи стали самыми популярными товарами среди жителей России. Данные по итогам весны 2019 года приводят оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и компания «Геоинтеллект».

Согласно результатам исследования потребительской активности россиян, объем покупок спорттоваров (кроссовки, спортивные футболки и брюки) вырос более чем на 30%. Далее следует электроника (смартфоны, умные часы) с показателем в 16%.

Тройку замыкают садовые товары и стройматериалы — 18%, передает RT.

В целом общий рост продаж связан с развитием онлайн-торговли в России.

Напомним, ранее Росстат заявил, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.