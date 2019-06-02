Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Российский журналист Владимир Познер оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец».
Согласно ресурсу, телеведущий попал в черный в список в связи с тем, что «сознательно нарушил государственные границы Украины», побывав в Крыму.
Стоит отметить, что ранее по аналогичной причине врио главы Башкирии Радий Хабиров попал в базу данных. В частности, руководитель побывал в Донбассе.
Напомним, ранее Познер заявил, что человечество не учится на собственных ошибках.
Справка
Украинский сайт «Миротворец» собирает информацию о лицах, которые, по предположению создателей, представляют угрозу для безопасности страны. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, но на практике людей из списка украинские пограничники не пускают в страну
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