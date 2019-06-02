Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российский журналист Владимир Познер оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец».

Согласно ресурсу, телеведущий попал в черный в список в связи с тем, что «сознательно нарушил государственные границы Украины», побывав в Крыму.

Стоит отметить, что ранее по аналогичной причине врио главы Башкирии Радий Хабиров попал в базу данных. В частности, руководитель побывал в Донбассе.

Напомним, ранее Познер заявил, что человечество не учится на собственных ошибках.