Новости общества

19:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Познер заявил, что человечество не учится на собственных ошибках

18:27, 18.05.2019
Познер заявил, что человечество не учится на собственных ошибках
Фото: archive.government.ru

Российский журналист Владимир Познер заявил, что человечество не учится на своих ошибках. Об этом сообщается на его официальном сайте «Познер Online».

Познер подчеркнул, что он пессимистично настроен в отношении судьбы людей, добавив, что они наступают «на одни и те же «грабли», но «грабли» все более опасные».

«И вот то, что происходит: изменение климата, загрязнение воздуха и так далее, в конце-концов приведет человечество к трагедии», — отметил журналист.

По его словам, в какой-то момент люди осознают это, однако будет уже слишком поздно.

Напомним, ранее Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров