Познер заявил, что человечество не учится на собственных ошибках

Российский журналист Владимир Познер заявил, что человечество не учится на своих ошибках. Об этом сообщается на его официальном сайте «Познер Online».

Познер подчеркнул, что он пессимистично настроен в отношении судьбы людей, добавив, что они наступают «на одни и те же «грабли», но «грабли» все более опасные».

«И вот то, что происходит: изменение климата, загрязнение воздуха и так далее, в конце-концов приведет человечество к трагедии», — отметил журналист.

По его словам, в какой-то момент люди осознают это, однако будет уже слишком поздно.

Напомним, ранее Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи.