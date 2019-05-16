Хабиров попал в базу данных «Миротворца»

Врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова включили в базу данных сайта «Миротворец».



Отмечается, что Хабиров «сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную территорию» в Донбассе. Кроме того, его обвиняют в участии в «попытках легализации аннексии Крыма».



«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится на сайте.



Стоит отметить, что на прошлой неделе Радий Хабиров побывал в Луганской народной республике. Там он посетил место боев и гибели генерала Минигали Шаймуратова, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.



Ранее в базу данных сайта «Миротворец» внесли супругу избранного президента Украины Владимира Зеленского.

