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Хабиров попал в базу данных «Миротворца»

14:35, 16.05.2019 2
Хабиров попал в базу данных «Миротворца»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова включили в базу данных сайта «Миротворец».

Отмечается, что Хабиров «сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную территорию» в Донбассе. Кроме того, его обвиняют в участии в «попытках легализации аннексии Крыма».

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится на сайте.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Радий Хабиров побывал в Луганской народной республике. Там он посетил место боев и гибели генерала Минигали Шаймуратова, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» внесли супругу избранного президента Украины Владимира Зеленского.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:04
    за что его?
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    Анонимно 15:51
    Нечего мотаться по Крымам и ЛНР-ДНРам. К тому же он организовывал "Крымскую весну".
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