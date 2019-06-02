МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде 3 июня

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 6 до 18 часов 3 июня.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», утром и днем 3 июня местами на территории республики ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град.

В Казани синоптики прогнозируют грозу с кратковременными усилениями ветра до 15-18 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, вечером местами шквалистые усиления до 25 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +20°С до +25°С.

