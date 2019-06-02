В Татарстане ожидается туман и до +25°С

Сегодня, 2 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Днем без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, вечером местами шквалистые усиления до 15—20 м/с, локально до 25 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +11°С до +16°С. Максимальная температура днем — от +20°С до +25°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха днем составит от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах в дневные часы ожидается от +20°С до +23°С.