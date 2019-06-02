В МЧС предупредили жителей Башкирии о тумане, грозе и усилениях ветра

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан предупредило о тумане, грозе и шквалистом усилении ветра 3 июня.



В регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый 0-5м/с, днем юго-западный 5-10м/с, шквалистое усиление до 15-20м/с. Температура воздуха ночью 8-13°С, днем от 22 до 27°С.

Кроме того, на отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость составит 500 метров и менее.



В Уфе 3 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью неустойчивый 0-5м/с, днем юго-западный 5-10м/с, порывы до 18м/с. Температура воздуха днем составит 23-25°С.

