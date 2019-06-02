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В МЧС предупредили жителей Башкирии о тумане, грозе и усилениях ветра

11:26, 02.06.2019
В МЧС предупредили жителей Башкирии о тумане, грозе и усилениях ветра
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан предупредило о тумане, грозе и шквалистом усилении ветра 3 июня.

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый 0-5м/с, днем юго-западный 5-10м/с, шквалистое усиление до 15-20м/с. Температура воздуха ночью 8-13°С, днем от 22 до 27°С.

Кроме того, на отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость составит 500 метров и менее.

В Уфе 3 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью неустойчивый 0-5м/с, днем юго-западный 5-10м/с, порывы до 18м/с. Температура воздуха днем составит 23-25°С.

Общество Башкортостан
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