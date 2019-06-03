ПФО занял второе место среди округов России по объему продаж грузовых машин

В Приволжском федеральном округе (ПФО) за январь — апрель 2019 года было продано 4 966 грузовых машин, что на 4,3% больше, чем годом ранее. По этому показателю округ занимает второе место среди всех федеральных округов России.

Лидером по продажам грузовых машин является Центральный округ. Здесь за отчетные четыре месяца было реализовано 7 947 единиц техники, что на 2% меньше продаж прошлого года (8 121 ед.).

Меньше всего грузовых автомобилей за январь — апрель текущего года продали на Северном Кавказе — 501 единица (-12%), передает «Автостат Инфо».



Всего в России за январь —апрель 2019 года было продано 23 996 новых грузовых машин, что на 36,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.



Ранее «Реальное время» писало, что в апреле российский рынок новых электромобилей вырос в два раза.

