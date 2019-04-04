В Нижегородской области произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В Нижегородской области в результате взрыва оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ.

Инцидент произошел на заводе «Кристалл» в Дзержинске. От взрыва полностью разрушилось здание размером 15 на 12 метров.

После взрыва начался пожар на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, никто из рабочих завода не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются, передает «РИА Новости».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва неустановленного безоболочного предмета в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. В результате взрыва четверо военнослужащих получили различные травмы.