За медпомощью после взрывов на заводе в Дзержинске обратились 79 человек
Количество пострадавших в результате взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло до 79 человек. Об этом рассказали в Минздраве РФ.
По последним данным, на стационарном лечении состоят 15 человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 человек — средней степени тяжести.
Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.
Отмечается, что погибших в результате инцидента нет.
Напомним, 1 июня на территории оборонного завода «Кристалл» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.
Ранее сообщалось о 38 пострадавших.Происшествия
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