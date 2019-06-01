За медпомощью после взрывов на заводе в Дзержинске обратились 79 человек

Количество пострадавших в результате взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло до 79 человек. Об этом рассказали в Минздраве РФ.

По последним данным, на стационарном лечении состоят 15 человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 человек — средней степени тяжести.

Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.

Отмечается, что погибших в результате инцидента нет.

Напомним, 1 июня на территории оборонного завода «Кристалл» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших.