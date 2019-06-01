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За медпомощью после взрывов на заводе в Дзержинске обратились 79 человек

19:44, 01.06.2019
За медпомощью после взрывов на заводе в Дзержинске обратились 79 человек
Фото: pixabay.com

Количество пострадавших в результате взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло до 79 человек. Об этом рассказали в Минздраве РФ.

По последним данным, на стационарном лечении состоят 15 человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 человек — средней степени тяжести.

Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.

Отмечается, что погибших в результате инцидента нет.

Напомним, 1 июня на территории оборонного завода «Кристалл» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших.

Происшествия
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