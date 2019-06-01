При взрывах на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 19 человек

Число пострадавших при взрывах на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области составляет 19 человек. Об этом заявили в региональном Минздраве.

У большинства людей зафиксированы осколочные ранения различной тяжести — от легкой до средней. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Погибших нет, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В настоящее время территория завода оцеплена. На месте работают сотрудники Росгвардии, спасатели, медики и полиция.

Напомним, в субботу, 1 июня, на территории «Кристалла» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия выясняются.