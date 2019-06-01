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При взрывах на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 19 человек

14:21, 01.06.2019
При взрывах на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
Фото: скриншот - instagram.com

Число пострадавших при взрывах на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области составляет 19 человек. Об этом заявили в региональном Минздраве.

У большинства людей зафиксированы осколочные ранения различной тяжести — от легкой до средней. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Погибших нет, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В настоящее время территория завода оцеплена. На месте работают сотрудники Росгвардии, спасатели, медики и полиция.

Напомним, в субботу, 1 июня, на территории «Кристалла» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия выясняются.

Происшествия
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