Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» татарстанскому фонду

Победительница вокального шоу «Голос. Дети», дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Об этом заявил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Он отметил, девочка сразу после победы подписала договор и вручила лично ему 1 млн рублей.

«Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сказала она», — цитирует ТАСС Вавилова.

Напомним, в ходе спецвыпуска гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все финалисты — Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Справка

Скандал вокруг «Голоса. Дети» разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.



После проверки Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».

