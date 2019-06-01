США отправят оборудование на Луну в 2020 году

США планируют начать отправки оборудования на поверхность Луны в следующем году. Об этом заявили в пресс-службе NASA.

Американское космическое агентство уже выбрало компании для транспортировки инструментов и другого научного оборудования на Луну в рамках программы Artemis. Аппараты должны доставить до 23 небольших грузов, в том числе технику по сбору информации о спутнике Земли.

Сама лунная миссия с экипажем астронавтов, предварительно, должна начаться в 2024 году.

Напомним, ранее NASA представило проекты жилья на Марсе.