США отправят оборудование на Луну в 2020 году
США планируют начать отправки оборудования на поверхность Луны в следующем году. Об этом заявили в пресс-службе NASA.
Американское космическое агентство уже выбрало компании для транспортировки инструментов и другого научного оборудования на Луну в рамках программы Artemis. Аппараты должны доставить до 23 небольших грузов, в том числе технику по сбору информации о спутнике Земли.
Сама лунная миссия с экипажем астронавтов, предварительно, должна начаться в 2024 году.
Напомним, ранее NASA представило проекты жилья на Марсе.Технологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым